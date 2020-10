Adam Roguski: Niełatwe jest życie rentiera

Pierwszy cios przyszedł wraz z lockdownem i zakazem najmu krótkoterminowego, który wcześniej kusił możliwością uzyskania zwrotu rzędu kilkunastu procent w skali roku. Anglicy już nie szturmują Krakowa. Chyba tylko właściciele mieszkań w typowo wakacyjnych kurortach mieli powody do zadowolenia, kiedy rodacy postanowili nie wyjeżdżać na odpoczynek za granicę, lecz spędzić urlop w kraju.

Koniecznością okazało się „przebranżowienie" z najmu krótkoterminowego na długoterminowy, gdzie stopy zwrotu są już jednocyfrowe. Ale i ten rynek dotknęły kłopoty, odpłynęli z niego studenci i pracownicy z Ukrainy. Wraz z rosnącą podażą mieszkań osoby myślące o najmie mogą przebierać w ofertach, właściciele stanęli przed koniecznością obniżenia oczekiwań co do wysokości czynszu.

Czy można mówić o tąpnięciu na rynku najmu? Dwucyfrowy spadek stawek może robić wrażenie, ale część obserwatorów wskazuje, że może to być złudzenie: lepiej wyposażone i utrzymane mieszkania w lepszych punktach miasta znajdują najemców, a te gorsze – które często wybierali studenci czy pracownicy zza wschodniej granicy – nie. To właśnie one spychają w dół średnie ceny ofertowe.