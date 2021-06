Krzysztof Adam Kowalczyk: Inflacja czai się w lodówce

w ciągu miesiąca zwiastuje globalne napięcia. Jeśli trend się utrwali, to już nie tylko wojny, ale i drożyzna skłaniać będzie do migracji z biednych krajów. Szczególnie w Afryce, gdzie np. w najludniejszej na kontynencie Nigerii żywność jeszcze przed drożyzną pochłaniała dwie trzecie wydatków konsumentów. Wszystko to zwiastuje napięcia i problemy polityczne, np. w słabo radzącej sobie z migracją Europie.