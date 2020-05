Paweł Rożyński: Unia jednak jest solidarna

Wygląda na to, że Unia, wbrew rządowej propagandzie w Polsce, wciąż jest solidarna i wiele możemy na tym skorzystać. To raczej my – z przykrością trzeba to przyznać – traktujemy ją transakcyjnie jak Donald Trump. Różnica jest taka, że o ile prezydent USA nie bierze regularnie wsparcia finansowego z Brukseli, o tyle my już tak. Na co dzień flagę unijną chowamy za kotarę, ale kiedy płyną pieniądze, to na chwilę wyjmujemy. A kraje zachodu Europy, tzw. płatników netto, delikatnie mówiąc, irytuje ten polski dr Jekyll i Mr Hyde.