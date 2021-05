Mariusz Janik: Bitwa o handel trwa

Rozpoczynająca się na naszych oczach batalia o parafialne grunty to zaledwie początek szeroko zakrojonej wojny o rynek dostaw. Niebawem cała Polska może zostać zastawiona automatami paczkowymi rozmaitych firm.

InPost, AliExpress, Allegro, Poczta Polska, PKN Orlen, Amazon, furgonetka.pl – wszystkie te firmy snują ambitne plany podbijania polskiego rynku swoimi maszynami paczkowymi. Oczywiście paczkomaty należące do pierwszej z nich mają naturalną przewagę wynikającą z tego, że InPost pierwszy zaryzykował wdrożenie swojego rozwiązania. Ale w tym gronie są też giganci handlu, którzy liczą zapewne na to, że w całości przerzucą ruch w interesie na własną platformę logistyczną, oraz firmy, które dysponują rozległą siatką istniejących już własnych punktów, co powinno obniżyć im koszty utrzymania sieci automatów. Zapewne zakładają oni, że mają wystarczający potencjał, by skutecznie zawalczyć o swój kawałek tortu. Poniżej dalsza część artykułu

Trudno się tej ekspansji dziwić. Od miesięcy od firm monitorujących handel w Polsce napływają dane świadczące o tym, że handel w przyspieszonym tempie przenosi się do internetu. Trend był widoczny już wcześniej, w pandemii jednak tempo zwiększyło się do dwucyfrowego, obejmując kategorie produktów, które wcześniej konsumenci woleli kupować w stacjonarnych sklepach – jak żywność czy odzież. Tylko że w internecie rywalizacja sprowadza się do obniżania marż, a gdy te zostaną ścięte do minimum – pozostaje jeszcze ciąć koszty transportu. Kto zatem przerzuci ruch przesyłek na własną platformę, nie będzie musiał płacić pośrednikom i zyska na atrakcyjności.