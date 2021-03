Anna Cieślak-Wróblewska: Pandemiczne wybryki inflacji

Różnice w dynamice cen w reakcji na recesję między Polską a krajami zachodnimi są tak duże, że ich wyjaśnienia trzeba szukać w strukturze gospodarek. Choć przez restrykcje i obawy o przyszłość Polacy zmniejszyli konsumpcję, to jednak nie na tyle, by ograniczyć się do zaspokajania tylko podstawowych potrzeb. A dla dostawców produktów i usług to jasny sygnał, że konsumenci jakoś przełkną wyższe pandemiczne ceny. Do tego dochodzi charakterystyczny dla Polski szereg podwyżek tzw. cen administracyjnych.