Andrzej Krakowiak: Kto poniesie koszty bezpieczeństwa

To sytuacja bez precedensu. Festiwale, koncerty, spektakle, mecze piłkarskie i całe turnieje sportowe, targi i konferencje biznesowe, msze święte, zajęcia w szkołach i na uniwersytetach – to tylko niektóre z wydarzeń odwoływanych w ostatnich dniach na całym świecie w związku z epidemią koronawirusa. Od wtorku wiele z nich nie odbędzie się również w Polsce – premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu w kraju wszystkich imprez masowych. Komunikat był prosty, ale już jego interpretacja może okazać się trudna. Zamiast skończyć dyskusje, decyzja rozpoczęła nowe, i wywołała zamieszanie w branży rozrywkowej. Część naszych rozmówców mówi wręcz o chaosie.

Nie sposób dziś przewidzieć, ile koncertów czy spektakli zostanie odwołanych. Nie można więc w pełni oszacować strat, jakie to wywoła. Będą one jednak ogromne (operacyjne koszty przygotowania jednego dużego koncertu mogą sięgać setek tysięcy złotych). Kumulacja utraconych przychodów szybko może doprowadzić firmy do utraty płynności finansowej. A na końcu tego łańcucha są ludzie – artyści, obsługa techniczna, kierowcy... Często zatrudniani na umowach cywilno-prawnych, więc słabiej chronieni przez system. Warto pamiętać, że oni również zapłacą za odwołane imprezy.