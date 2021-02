Krzysztof Adam Kowalczyk: Od krowy do bitcoina

Kutna Hora z cudnej urody gotyckim kościołem św. Barbary, świadectwem gigantycznych zysków z emisji pieniądza, leży 65 km od Pragi. To tu były najbogatsze w naszej części Europy złoża srebra i to tu bito grosze praskie, które onegdaj zdominowały obieg od Dunaju po Wisłę. Tak jak srebro i złoto wyparły jako pieniądz skóry, muszle czy krowy, tak i same zostały wyparte przez banknoty, które na początku lat 70. XX w. ostatecznie straciły pokrycie w złocie. Pieniądz stał się wtedy fiducjarny, czyli oparty wyłącznie na zaufaniu do emitenta. Wartość, jaką niesie, stała się kwestią umowną, a skoro tak, to ludzie zaczęli się umawiać, że pieniądzem stanie się zapis w pamięci komputera. Tak powstał bitcoin oraz inne kryptowaluty. I tak został złamany monopol państwa na emisję pieniądza.

Gdy plany własnej e-waluty ujawnił mający 2,8 mld użytkowników Facebook, do polityków dotarło, że to nie kaprys cyfrowych geeków, ale trend, który może pozbawić państwa nie tylko zysków z emisji pieniądza, ale też popsuć kluczowe narzędzie wpływu na gospodarkę, jakim jest polityka pieniężna. Skutki byłyby potężne – przecież to banki centralne co kilka lat podnoszą świat z kryzysów. Nic dziwnego, że wedle zasady: „jak nie możesz pokonać, przyłącz się" – zaczęły one prace nad własnymi e-walutami. Robi to też Europejski Bank Centralny, e-euro ma być gotowe w tym roku.