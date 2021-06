KO złożyła wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka

- Ostatnie zachowania pana ministra Czarnka, chociażby dzisiejszy wywiad w jednej z telewizji, pokazują, że pan minister Czarnek nie chce słuchać głosu ludzi, nie chce, aby była ona otwarta i demokratyczna. Pcha szkołę w kanał szkoły z czasów PRL-u, w której decyduje jedne głos, głos władzy centralnej, w której nauczyciele są ekonomami - kontynuowała posłanka Koalicji Obywatelskiej nawiązując do projektu zmian w prawie opracowanego przez resort edukacji, który przewiduje, że kuratorzy powoływani przez ministra mogliby odwoływać dyrektorów szkół.

- Apelowaliśmy do pana ministra, żeby zastanowił się nad swoim postępowaniem. Przez ostatnie dni protestowali rodzice, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie. Wszyscy apelowali do pana ministra, aby szkołę zostawił w spokoju, żeby pozwolił jej być szkołą demokratyczną, otwartą, szkołą, w której uczniowie, nauczyciele, rodzice mogliby wyrażać swoje zdanie. Szkołą, o której kształcie decydowaliby ludzie, którzy są blisko uczniów - mówiła Szumilas w Sejmie.

. @kr_szumilas : Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek o odwołanie Pana Ministra Czarnka. Przez ostatnie dni wszyscy protestujący apelowali do niego o to, aby szkołę pozostawił w spokoju, żeby pozwolił jej być szkołą demokratyczną i otwartą. pic.twitter.com/gRbNR02JcL

- To co robi minister Czarnek ma mieć efekt mrożący, mówiący o tym, by nauczyciele nie ważyli się podejmować własnej decyzji - dodała Szumilas.

- Minister Czarnek jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji - wtórowała jej Barbara Nowacka.

- Polska młodzież zasługuje na szacunek, bez względu na to jakie wartości wyznaje. Pan Czarnek ma im do zaoferowania wyłącznie agresję i pogardę. Pan Czarnek uderza też w autonomię szkół - dodała zarzucając zmianom w prawie przygotowywanym przez resort edukacji, że mieszają one "prawo oświatowe z prawem karnym".

- Pan Czarnek wprowadza obowiązkową miłość do jednej partii i pogardę dla całej reszty - krytykowała posłanka.

- PiS wybrał aroganta na ministra - dodała.

- Minister Czarnek chce cofnąć nas do czasów obskurantyzmu, nietolerancji, czasów, gdy nie liczono się z prawami człowieka - mówił z kolei Rafał Grupiński z PO.