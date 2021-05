Wybory kopertowe. KO chce dymisji Sasina, Kamińskiego i Dworczyka

Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze wagę stwierdzonych nieprawidłowości, kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina i Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego - poinformował prezes NIK Marian Banaś.

Po konferencji NIK lider PO Borys Budka zapowiedział złożenie wniosków o odwołanie ministra Jacka Sasina, o odwołanie ministra Mariusza Kamińskiego i odwołalnie ministra Michała Dworczyka.

- Najwyższa Izba Kontroli zarzuca popełnienie przestępstw prezesowi Rady Ministrów oraz trzem konstytucyjnym ministrom. To sytuacja, która nigdy w historii się nie wydarzyła - powiedział Budka.

Czytaj także: NIK zawiadamia prokuraturę. Sasin: Pogratulować logiki

- Nie ma możliwości, by ludzie, wobec których stawiane są zarzuty popełnienia przestępstwa, działania poza swoimi uprawnieniami, naruszenie prawa, sprawowali dalej swoje funkcje - dodał szef PO.

Budka mówił, że "zarzuty formułowane są również wobec Prezesa Rady Ministrów, ale w tym przypadku procedura jest inna". - Odpowiedzialność polityczna Mateusza Morawieckiego jest oczywista. To on wydawał bezprawne polecenia i również w stosunku do niego zostaną przewidziane odpowiednie kroki, o których będziemy informować - mówił na konferencji prasowej w Sejmie.

- Będziemy konsultować z partnerami w opozycji przeprowadzenie ewentualnych innych kroków wobec urzędującego premiera, ale to kwestia przyszłych scenariusz - zapowiedział.