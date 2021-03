Nitras: Największym beneficjentem Funduszu UE może być Orlen

Ratyfikacji Funduszu Odbudowy odmawia Solidarna Polska, co oznacza, że PiS i Porozumienie potrzebują głosów opozycji, by parlament przyjął Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy.

- My wiemy, że Viktor Orban u siebie stworzył system całkowicie oligarchiczny - pieniądze dostają kumple, rodzina. W Polsce robi się to samo. Oni są w stanie rozkraść wszystkie pieniądze. My będziemy głośno o tym mówić - Polacy to nie są ludzie, którzy tego nie zrozumieją - przekonywał Nitras.

- Oczywiście możemy nie wygrać - przyznał jednocześnie poseł Koalicji Obywatelskiej dopytywany o to, jak opozycja chce zagwarantować, że rząd nie będzie przeznaczał środków z UE w sposób, przed którym ostrzega KO.

- Do głosowania mamy jeszcze trochę czasu - zaznaczył Nitras.