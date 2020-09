Poseł KO do PiS i Solidarnej Polski: Wyciągnijcie haki

Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed ogłoszeniem owych "rozstrzygnięć" ma jeszcze dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą.

W koalicji rządzącej doszło do kryzysu w związku z głosowaniem nad tzw. Piątką dla zwierząt. Nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt nie poparła Solidarna Polska (głosowała przeciw) i Porozumienie (wstrzymało się od głosu). Dzień po głosowaniu politycy PiS - Marek Suski i Ryszard Terlecki - deklarowali, że koalicja rządząca de facto przestała w związku z tym funkcjonować.

We wtorek odbyły się dwie konferencje prasowe Zbigniewa Ziobry, na których deklarował on m.in. gotowość do rozmów z PiS.

Politycy Solidarnej Polski zapewniali też - w mediach i na Twitterze - że ich partia jest lojalnym koalicjantem PiS.

- "Ziobryści" po prostu skomlą. Wydają dźwięki bólu, jakieś jęki na Twitterze i Facebooku - skomentował całą sytuację Joński.

Polityk Koalicji Obywatelskiej zauważył jednocześnie, że "do piątku (politycy Solidarnej Polski) się stroszyli i opowiadali, jak to mają swoje zdanie, nie ugną się i nie poprą 'tarczy', która ma chronić przestępców" (chodzi o nowelizację ustawy covidowej, której poparcia Solidarna Polska odmówiła, w efekcie czego projekt został zdjęty z agendy Sejmu).

Joński zaapelował jednocześnie do polityków PiS i Solidarnej Polski, by "wyciągnęli 'haki', które ma jedna i druga strona".

- Uważam, że oni te haki mają - dodał.