Siemoniak dziękuje wyborcom głosującym na KO "mimo nagonki" tv.rp.pl

- Według sondaży co czwarty wyborca na nas głosował. To jest coś bardzo ważnego - mówił w Radiu Zet wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak komentując sondażowe wyniki wyborów do Sejmu i Senatu.