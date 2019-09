Sławomir Nitras odpowiada na list Jarosława Gowina

Treść transparentu oburzyła nie tylko politycznych przeciwników Koalicji Obywatelskiej, ale i w samej KO pojawiły się apele o usunięcie Jachiry z listy wyborczej. O tym, że zachowanie satyryczki było "nieprzyzwoite" i źle świadczy o osobie, która chciała zwrócić na siebie uwagę, mówił w poniedziałek Sławomir Nitras. - Zrobienie sobie zdjęcia uważam za kompromitujące. Już kiedyś mówiłam i to dużo wcześniej, że to, co robi pani Klaudia Jachira, całkowicie nie jest w mojej estetyce. I uważam, że nie powinno się w ten sposób uprawiać polityki - powiedziała z kolei we wtorek Katarzyna Lubnauer. Szefowa Nowoczesnej zastrzegła, że "jedyna metoda, żeby odejść z listy, to jest własna rezygnacja".

Kilka dni później w sieci pojawiło się nagranie, na którym Klaudia Jachira podczas spotkania wyborczego m.in. nazwała prezydenta Lecha Kaczyńskiego "nieudacznikiem tysiąclecia" i prezentowała "program telewizyjny" z takimi pozycjami jak "quiz czyja to kończyna" czy "telenowela smoleńska".