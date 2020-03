Przez Nashville przeszły dwa tornada. Nie żyje siedem osób

Władze miasta Nashville apelowały do mieszkańców, by pozostali w domu, przynajmniej do świtu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Zamknięto szkoły, sądy i linie tranzytowe, a cztery lokale wyborcze, w których miało odbyć się głosowanie, zostały przeniesione na kilka godzin przed otwarciem. Zawaliło się także około 40 budynków.

