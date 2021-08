Zderzenie tramwajów w Poznaniu. Są poszkodowani

Pierwsze informacje mówiły o sześciu osobach poszkodowanych. Później sierż. sztab. Marta Mróz z KMP w Poznaniu poinformowała, że poszkodowanych jest około 30 osób. Po godz. 13.00 st. kpt. Michał Kucierski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu poinformował o 31 rannych. 5 osób ma ciężkie obrażenia - przekazała Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka prasowa MPK Poznań.

Motorniczy jednego z tramwajów był zakleszczony w kabinie, ale został już uwolniony.

RONDO STAROŁĘKA #wypadek z udziałem 2 tramwajów.

?? Beata / GJWwP pic.twitter.com/zeKuJtM1Dj — ALERT Poznań ?? (@AlertPoznan) August 5, 2021

Do zdarzenia doszło ok. godz. 11.45 na dojeździe do ronda Starołęka od strony ulicy Hetmańskiej. Na miejsce przyjechało 10 zastępów straży pożarnej i specjalna jednostka ratownicza. Tramwaj linii 12 uderzył w tył drugiego tramwaju, obsługującego linie nr 7, stojącego na przystanku.