Irak: 92 ofiary pożaru szpitala. Gniew wśród mieszkańców

Ponad 100 osób - pacjentów i odwiedzających - zostało rannych w pożarze, który wybuchł w poniedziałek wieczorem w mieście An-Nasirijja.

Śledztwo wykazało, że pożar rozpoczął się od zwarcia z wadliwej instalacji, które rozprzestrzeniło się na zbiornik z tlenem, który następnie eksplodował - poinformowały policja.

Była to druga taka tragedia w Iraku w ciągu trzech miesięcy, a prezydent kraju we wtorek powiedział, że oba zdarzenia to wynik korupcji i złego zarządzania. W oświadczeniu wydanym przez kancelarię premiera wezwano do ogłoszenia żałoby narodowej.

Ekipy ratownicze używały ciężkiego dźwigu do usuwania zwęglonych i stopionych szczątków z części miejskiego szpitala al-Hussain, gdzie leczono pacjentów z COVID-19, podczas gdy w pobliżu gromadzili się krewni.