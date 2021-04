Tajwan: Wykoleił się pociąg. Wiele ofiar

To najtragiczniejsza katastrofa kolejowa na Tajwanie od co najmniej 40 lat - zauważa Reuters.

Pociągiem podróżowało ok. 350 osób.

Od 80 do 100 osób zostało ewakuowanych z czterech pierwszych wagonów pociągu, Wagony od piątego do ósmego zostały zdeformowane i dostęp do nich jest utrudniony.

Ciężarówka, z którą zderzył się pociąg miała być nieprawidłowo zaparkowana.

W 2018 roku 18 osób zginęło, a 175 zostało rannych w katastrofie pociągu w północno-wschodniej części Tajwanu. W 1981 roku w katastrofie kolejowej na północy Tajwanu zginęło 30 osób.