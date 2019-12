Wybuch gazu w Szczyrku. Znaleziono ciała sześciu osób

Do wybuchu doszło 4 grudnia ok. godziny 19. W wyniku eksplozji zawalił się trzykondygnacyjny budynek jednorodzinny.

Po eksplozji domu wybuchł pożar. Budynek został zupełnie zniszczony.

W akcji ratunkowej w Szczyrku bierze udział ok. 100 strażaków i 50 policjantów. Jak mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, ratownicy odgruzowują miejsce katastrofy cegła po cegle. - Akcję będziemy prowadzić do skutku. Wierzymy, że idziemy po życie - podkreślił. Do tej pory w akcji ratunkowej wzięło udział kilkaset osób - strażacy, policjanci, przedstawiciele służb kryzysowych, medycznych oraz prokuratury. Ze względu na trudne warunki strażacy co jakiś czas się wymieniają.

Jak dotąd spod gruzów wydobyto ciała dwójki dzieci i czterech osób dorosłych. Trwają poszukiwania dwóch osób, które w momencie eksplozji mogły znajdować się w domu.

W czasie akcji ratunkowej ranny został jeden ze strażaków, który w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala.

W związku z katastrofą część mieszkańców Szczyrku nie ma dostępu do gazu.

Przyczyną katastrofy było prawdopodobnie przewiercenie gazociągu w czasie prac budowlanych. Jak poinformowała Polska Spółka Gazownictwa, bezpośrednią przyczynę uszkodzenia gazociągu ma zbadać specjalna komisja.