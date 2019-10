New Jersey: Samolot runął na domy

Po upadku samolotu w płomieniach natychmiast stanął jeden dom, płomienie wkrótce przeniosły się na następny.

Z ogniem walczyło 200 strażaków. W okolicy wyłączono prąd i odcięto dostawę gazu.

W domu, na który spadła cessna, nikogo nie było, mieszkance sąsiedniego budynku udało się uciec.

Massive flames and smoke seen from two houses in New Jersey after a Cessna 414 plane crashed in Colonia.



Nobody on the ground was injured. The condition of the pilot, believed to be the only one on board, remains unclear. https://t.co/PJ4fvAxKR2 pic.twitter.com/gVA1rzEPrr