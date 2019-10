USA: Dwie ofiary śmiertelne i 20 rannych po katastrofie na budowie hotelu

Cantrell dodał, że kolejny potężny dźwig budowlany jest już w drodze, aby pomóc w poszukiwaniach i akcji ratowniczej po jej wznowieniu.

Ulice otaczające teren zostały zamknięte, a niektóre budynki ewakuowane, w tym 145-letni New Orleans Athletic Club. Gubernator John Bel Edwards, który był na miejscu katastrofy, wezwał mieszkańców do trzymania się z dala od tego obszaru. - Po prostu proszę wszystkich, aby modlili się za tych, którzy są w szpitalu - powiedział dziennikarzom.

Budowany hotel miał mieć 350 pokoju, dwie duże sale balowe i przestrzeń mieszkalną, zgodnie z komunikatem prasowym.

Na filmie, nagranym przez świadka i udostępnionym w mediach społecznościowych, można zobaczyć ludzi na ziemi, rozpaczliwie uciekających przed rozpadającym się budynkiem. Część fasady oderwała się i spadła na ulicę.

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI