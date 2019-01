Holandia: Niebezpieczny proszek na plaży po awarii na kontenerowcu "MSZ Zoe" w porcie w Bremerhaven AFP

Worek zawierający niebezpieczny proszek został w czwartek wyrzucony przez morze na małą holenderską wyspę, po tym, jak około 270 kontenerów spadło z jednego z największych na świecie statków towarowych, który trafił na sztorm w drodze do Niemiec. Władze apelują by nie zbliżać się do znalezisk, wyrzuconych na plaże.