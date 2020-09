Kataryna: Marek Jurek. Kandydat na przeprosiny Fotorzepa/ Darek Golik

Magdalena Środa: „Marek Jurek to porządny człowiek, ale porządni ludzie często giną w tłumie. To bardziej ideolog niż działacz, życzę mu więcej skuteczności. Przyszłość należy do odważnych".