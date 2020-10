Spontaniczny lockdown: w sklepach mniej klientów

Do końca września centra handlowe mozolnie odrabiały straty z wiosny. W październiku liczba wizyt klientów gwałtownie spadła. Wystraszeni pandemią konsumenci znów masowo wybierają e-zakupy.

Z danych Shopper Trak Index Poland wynika, że liczba gości ponownie spada i znów jest o ponad 35 proc. niższa niż przed rokiem, jak miało to miejsce w lipcu. Z kolei z danych Retail Institute wynika, że od początku roku do 18 października 140 centrów handlowych monitorowanych przez ośrodek odnotowało 28,5-proc. spadek odwiedzin w ujęciu rocznym. Poniżej dalsza część artykułu

– Od maja do połowy września obserwowaliśmy stopniowy, powolny powrót klientów na zakupy w galeriach handlowych. Jednak ostatni wzrost zachorowań spowodował spadki frekwencji w największych obiektach rzędu 4,4 proc. z tygodnia na tydzień – mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute. – Wielkoformatowe obiekty handlowe to szerokie pasaże handlowe i duże powierzchnie sklepów, a zatem większe bezpieczeństwo dla klientów, jednak czas pandemii powoduje, że bardziej skupiamy się na szybkich zakupach i podstawowych potrzebach – dodaje.

Kolejki zniechęcają Konsumentów do zakupów zniechęcają choćby tzw. godziny dla seniorów, trwające od 10 do 12. W tym czasie obroty w sklepach są nawet o połowę niższe niż normalnie. A przed nimi ustawiają się kolejki czekające na godz. 12.

– Klientów jest mało od rana, wielu nie chce ryzykować przyjazdu o godz. 9, bo może nie wyrobić się w godzinę z zakupami. W efekcie wszyscy przesuwają je na później lub zupełnie z nich rezygnują – mówi osoba zarządzająca siecią centrów handlowych.

Są jednak wyjątki. – Wzrost liczby zachorowań w pierwszej połowie października nie wpłynął na ruch w sklepach stacjonarnych naszych marek. Zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, na których jesteśmy obecni, pomimo zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa obserwujemy poprawę wyników sprzedaży. Istotnym czynnikiem jest tu bez wątpienia pogoda – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

– Nie widzimy na razie znaczących różnic w ruchu w sklepach tydzień do tygodnia. Może to jednak wynikać po prostu z wyjątkowo dobrej oferty w kolekcji jesienno-zimowej i intensywnej komunikacji z klientem – mówi Daria Sulgostowska, rzecznik CCC. – Dynamicznie rozwijamy też sprzedaż wielokanałową: nasi klienci mają możliwość dokonania zakupu przez internet, jak również przez aplikację, tablety w sklepach, a także przy pomocy telefonów udostępnionych pracownikom salonów – dodaje.

– Najbliższe tygodnie i miesiące będą dla branży trudne – uważa Anna Szmeja. – Pandemia negatywnie wpływa na obroty w sklepach i punktach usługowych, tak w centrach, jak i na ulicach handlowych, a sprzedaż internetowa wcale nie przejmie ich roli. Ważne wskaźniki nadal nie wróciły do stanu sprzed roku. Poduszki finansowe firm, tak najemców, jak i wynajmujących, są już bardzo chude albo zostały wyczerpane – dodaje Anna Szmeja.

E-zakupy znów na fali Naturalny jest odpływ klientów do internetu. – Obecnie wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z rekordowymi dniami znanymi jako Black Friday czy Cyber Monday – mówi Paweł Szewczyk, wiceprezes firmy Merce.com. – Dla e-commerce to duże wyzwanie logistyczne i technologiczne. Poza optymalizacją systemów i oprogramowania, firmy muszą zadbać o możliwość szybkiego skalowania mocy obliczeniowej swoich serwerów, aby być przygotowanym na obsługę pików sprzedażowych – dodaje. Podkreśla, że trudno prognozować ich tegoroczny wzrost, choć realne jest nawet podwojenie wyniku z poprzedniego sezonu.

Wiosną sklepy spożywcze online przeżyły niespotykany wcześniej wzrost zainteresowania, a firmy, spodziewając się powtórki jesiennej, zainwestowały w nowe rozwiązania IT i logistyczne.

W Carrefour już widać, że zamiast jednego czy dwóch dostępne są dostawy do domu dopiero za pięć–sześć dni. Firma mocno rozwinęła system click&collect, czyli zakupy online z odbiorem ze sklepu. Firma uruchomiła też nową usługę Sprint czy dostawy w trzy godziny z wybranych sklepów. Współpracuje też z firmami zajmującymi się dostawami jak Everli czy Glovo.

– E-sklep notuje obecnie duży wzrost zainteresowania, a poziom zamówień zbliża się już do tego z początku lockdownu. Aktualnie najpopularniejsze są artykuły spożywcze z dłuższą datą przydatności oraz środki czystości – podaje biuro prasowe firmy.

Sklepy w niedzielę chcą pracować Co kilka dni branża apeluje do rządu o przynajmniej czasowe zawieszenie zakazu handlu w niedzielę. Na razie bez rezultatu. – W obliczu coraz większego przyrostu zakażeń w kraju musimy się liczyć z tym, że ograniczenia w galeriach prawdopodobnie znowu zostaną zaostrzone. Do poprawy bezpieczeństwa robienia zakupów bez wątpienia przyczyniłby się powrót do niedziel handlowych – podaje zarząd Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. – Zmiana pozwoliłaby na bardziej równomierne rozłożenie ruchu w centrach i podniesienie poziomu komfortu klientów związanego z dystansem społecznym. Dlatego jako Związek postulujemy o przywrócenie niedziel handlowych, a tym samym rozładowanie ruchu klientów z sześciu do siedmiu dni, co odpowiednio wpisuje się w rządowy program działań przeciwdziałających rozwoju epidemii – podsumowuje zarząd organizacji.

Opinia dla „rzeczpospolitej" Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów