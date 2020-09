W USA brakuje ręczników papierowych

Sytuacja, choć lepsza niż wiosną, jest na tyle poważna, że skłania nawet tak poważne media, jak „Wall Street Journal" do pytania „Czemu wciąż brak papierowych ręczników?" i zrzucania winy na producentów, którzy mają nadmiernie redukować koszty. Standardem w przemyśle jest bowiem znaczące odchudzanie produkcji i redukcja kosztów, co oznacza minimalizację zapasów surowców niezbędnych do podtrzymania procesów produkcyjnych. A w efekcie, gdy przychodzi kryzys taki, jak przy pandemii, do przestojów w produkcji.