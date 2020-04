Sok pomarańczowy - kolejny wielki wygrany pandemicznych zakupów w USA

W cztery tygodnia marca - do 28 dnia tego miesiąca sprzedaż soku pomarańczowego w USA skoczyła o 38 procent, w porównaniu do tego samego okresy w 2019 roku - wynika z raportu firmy badawczej Nielsen.

Najmocniej skoczyło zapotrzebowanie na 100-procentowy, naturalny sok z pomarańczy - wynika z danych The Florida Department of Citrus (FDOC) - stanowej agencji zajmującej się nadzorem nad przemysłem cytrusowym w tym stanie. Przedstawicielka FDOC powiedziała telewizji CNN, że skok zapotrzebowania u konsumentów jest "zaskakujący i znaczący". Dotychczasowe analizy agencji wskazywały, że nastąpi raczej spadek zakupów soku z pomarańczy.

Sok z pomarańczy dla wielu Amerykanów to nieodzowny składnik śniadania. Według analityków jego sprzedaż gwałtownie rośnie zawsze wtedy, kiedy ludzie obawiają się, ze zachorują lub zaczynają chorować, na przykład w sezonie grypowym. W 2018 roku, w czasie sezonu grypowego, kiedy to wirus znacząco uaktywnił się w Stanach Zjednoczonych sprzedaż soku pomarańczowego znacząco wzrosła. Konsumenci utożsamiają sok pomarańczowy z witaminą C, a ją uważają za pomocną w zwalczaniu przeziębień i grypy, mimo, iz lekarze od lat powtarzają, że nie ma ona takich właściwości.