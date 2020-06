Anglia luzuje obostrzenia. Otworzy sklepy, zoo i parki safari

Alok Sharma stwierdził jednak, że restauracje, bary, puby i salony fryzjerskie na pewno nie zostaną otwarte przed 4 lipca - i to jest według niego optymistyczna data.

Jak podał brytyjski Sekretarz Stanu ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej Alok Sharma, cytowany przez BBC, w poniedziałek w Anglii otwarte zostaną wszystkie sklepy, ponieważ kraj spełnia pięć warunków rządowych do zniesienia obostrzeń. Sharma zapewnił, że detaliści będą mogli otworzyć swoje lokale, jeśli będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, takich jak zachowanie co najmniej 2 metrów dystansu.

Wielka Brytania powoli znosi surowe obostrzenia nałożone na gospodarkę podczas pandemii koronawirusa. Poszczególne kraje wchodzące w skład Zjednoczonego Królestwa same ustalają szczegółowe daty otwarcia różnych branż. Sklepy sprzedające mniej istotne produkty - czyli inne niż spożywcze czy apteki - najszybciej, bo w piątek 12 czerwca, ponownie uruchomi Irlandia Północna. Walia i Szkocja nie podały jeszcze konkretnych terminów w tej kwestii, z kolei Anglia ogłosiła właśnie, że znacząco poluzuje obostrzenia w poniedziałek 15 czerwca.

Z kolei z ulgą mogą odetchnąć właściciele ogrodów zoologicznych i parków safari, ponieważ - jak zapowiedział premier Boris Johnson - one także mają zostać uruchomione ponownie 15 czerwca. Dołączą do nich także kina, ale tylko samochodowe. Informację tę premier Wielkiej Brytanii ma oficjalnie ogłosić dzisiaj (w środę). Wiadomość ucieszyła szczególnie właścicieli takich znanych obiektów, jak Chester Zoo i London Zoo, które zanotowały spore straty finansowe w wyniku pandemii, a to właśnie w sezonie wiosenno-letnim mają zwykle największy ruch.

Nadal nie wiadomo jeszcze, kiedy otwarte zostaną szkoły w Anglii. Rząd ostatecznie odrzucił pomysł uruchomienia placówek edukacyjnych przed wakacjami, co - szczególnie w kontekście otwierających się parków rozrywki czy ogrodów zoologicznych - budzi kontrowersje wśród rodziców i nauczycieli, którzy niecierpliwie czekają na konkretne informacje dotyczące szkół.