Czy sklepy mają sprawdzać dowody klientom?

- W skrajnych przypadkach taka sytuacja może przerodzić się w poważne niepokoje społeczne i zamieszki przed placówkami handlowymi, co może stwarzać zagrożenie dla naszych pracowników. W zaistniałej sytuacji branża nie czuje się upoważniona do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zarządzanie wymykającym się spod kontroli zgromadzeniem publicznym oraz za zapewnienie poszczególnym jednostkom bezpieczeństwa - dodaje.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, zrzeszająca największe sieci w kraju protestuje wobec faktu i trybu wprowadzenia niezwykle restrykcyjnych ograniczeń dla placówek handlowych . - Na handel spadnie odium społeczne z powodu stosowania się do powyższych obostrzeń - podaje organizacja w apelu, jaki skierowała do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Podkreśla, że wprowadzenie tych ograniczeń bez pozostawienia czasu na ich implementację stawia handel pod ścianą. - Nie jesteśmy w stanie wdrożyć tych regulacji ze względu na brak sił i środków zarówno ludzkich, jak i ekonomicznych. To naraża nas niezadowolenie społeczne, które skumulowane może być zagrożeniem dla naszego mienia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz bezpieczeństwa publicznego - wyjaśnia.

Firmy mają szereg wątpliwości - jednorazowych rękawiczek już brakuje, kto zapłaci za miliony par codziennie. - Czy w przypadku braku rękawiczek mogłyby je zastąpić małe jednorazowe torebki foliowe (praktyka wprowadzona przez niektóre sklepy zagraniczne) - pyta POHiD.

Ogromne problemy rodzi też wprowadzenie odgórne godzin na zakupy dla seniorów - sklepy pytają czy skoro nie jest to już ich dobrowolna inicjatywa a przepis to czy mają prawo kontrolować wiek? Jak mają to robić? - Czy mamy prawo prosić klientów o okazanie dowodu osobistego? Jaka jest podstawa prawna takiego rozwiązania? Czy nie powinien być to obowiązek służb mundurowych? Czy musimy wcześniej poprosić o opuszczenie sklepu przez klientów poniżej 65 lat? Jak mamy to egzekwować? - zauważa POHiD.

Sklepy oczekują zniesienia wprowadzonego limitu klientów w placówkach handlowych (3 osoby na kasę) oraz zapewnienia przez rząd nieprzerwanych dostaw środków ochrony osobistej w postaci jednorazowych rękawiczek dla konsumentów – obecnie są one niedostępne na rynku. Chcą także zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju przed i w placówkach handlowych poprzez obecność odpowiednich służb mundurowych, np. policji, celem egzekwowania ograniczeń i porządku, jak i rekompensaty ekonomicznej za zakupy środków ochrony osobistej dla konsumentów (rękawiczki i płyny dezynfekcyjne), które stanowią olbrzymi i nieprzewidziany koszt dla naszej branży. Sklepy oczekują rekompensaty za poniesione straty ekonomiczne w postaci obniżenia liczby obsługiwanych konsumentów ze względu na wprowadzone ograniczenia – spadek liczby klientów na poziomie 50 proc.