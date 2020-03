Rząd zamyka salony fryzjerskie i kosmetyczne. Większy rygor w sklepach

Zgodnie z zapowiedziami rząd ogłosił nowe regulacje odnośnie do funkcjonowania sklepów. - Sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godzinach od 10 do 12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Do tego rusza obowiązek nakładania rękawiczek przed sklepami. W weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane, działać będą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie.

Obowiązkowy jest także limit osób przebywających w sklepie. Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę. - Jeżeli jest pięć kas, to jednocześnie w sklepie może być 15 osób - dodał premier.