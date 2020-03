Rząd wprowadza zasady, które sklepy i tak już stosują

Te zasady i tak już obowiązują, godziny dla seniorów wyznaczyły wszystkie duże sieci, choć obowiązywały raczej w godzinach porannych. Z kolei jednorazowe rękawiczki to standard w zasadzie w każdym sklepie spożywczym. Teraz rząd narzuca także limit osób, przebywających w sklepie. Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę.

- Sklepy spożywcze, drogerie i apteki w godzinach od 10 do 12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65 roku życia - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Do tego rusza obowiązek nakładania rękawiczek przed sklepami.

- Jeżeli jest pięć kas, to jednocześnie w sklepie może być 15 osób - dodał premier. Takie zasady już obowiązują i często są nawet bardziej restrykcyjne co do liczby osób, jakie jednorazowo mogą przebywać w sklepie. Podobne ograniczenia będą obowiązywały na targach i straganach - trzy osoby na stoisko.

W weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane, działać będą tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie. Część sieci budowlanych korzystała z opcji otwarcia w weekend, choć nawet one zachęcają klientów do kupowania przez internet. Z kolei na pocztach ten limit jest ograniczony do dwóch osób na okienko. Zamknięte zostają wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, salony tatuażu itd. Zdecydowana większość takich placówek i tak już nie funkcjonuje.