Sklepy chcą zmiany restrykcyjnych wymogów

Dla sklepów wielkopowierzchniowych szczególnie uciążliwy jest limit trzech osób na jedno stanowisko kasowe - powinien być inny dla hipermarketów, a inny dla sklepów osiedlowych. Dlatego sieci apelują do rządu, aby wynosił w placówce handlowej o powierzchni do 100 mkw. trzy osoby na jedno stanowisko kasowe, a w placówkach powyżej 100 mkw. – jedna osoba na minimum 15 mkw.

- Wprowadzone obecnie obostrzenia zmniejszyły przepustowość handlu, przez co ograniczyły dostęp obywateli do niezbędnych produktów. Przed sklepami tworzą się kolejki, które same w sobie stwarzają zagrożenie dla rozprzestrzeniania się wirusa - mówi Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

- Apelujemy do rządu o modyfikację przepisów tak, aby dostosować je do realiów rynku, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i stały dostęp obywateli do niezbędnych produktów - dodaje.