Ukryte koszty kryzysu są ogromne

Minister zdrowia Adam Niedzielski uważa, że szkoły wciąż są „rozsadnikiem wirusa". Jednak minister edukacji Przemysław Czarnek chce jak najszybciej uruchomić naukę stacjonarną. Stąd decyzja o skumulowaniu ferii, tak by uczniowie od 18 stycznia mogli wrócić do szkół. Podobnie myślą epidemiolodzy. – Jestem za tym, by młodsze klasy wróciły do szkół, bo nie ma dowodów na to, że dzieci przebywające w szkole są głównym źródłem zakażenia – mówi „Rz" prof. Krzysztof Simon, epidemiolog.