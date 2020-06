Stymulacja ochroniła Amerykanów przed biedą

To, że odsetek wzrósł tak niewiele, to głównie zasługa rządowych działań stymulacyjnych. Dzięki nim Amerykanie dostali specjalne zapomogi dochodzące do 1200 dol. na osobę, a zasiłki dla bezrobotnych powiększono o 600 dol. tygodniowo, co sprawiło, że stały się one większe niż płace osób zatrudnionych na niskich stanowiskach w niektórych branżach (np. w hotelarstwie). Wyliczenia naukowców z Uniwersytetu Columbia mówią też, że gdyby nie rządowa stymulacja, to odsetek Amerykanów żyjących w ubóstwie sięgałby obecnie 16,3 proc. Podczas poprzedniego kryzysu doszedł on do maksymalnie 16 proc.

