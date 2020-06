Na światowe rynki wrócił optymizm. Pomogli Trump i Fed

Kontrakty na indeks Dow Jones Industrial sugerowały rano, że zacznie on sesję od wzrostu o ponad 500 pkt. Inwestorzy reagowali tak m.in. na doniesienia agencji Bloomberga mówiące, że administracja Trumpa szykuje pakiet stymulacyjny wspierający modernizację infrastruktury warty do 1 bln dolarów. Pakiet ten obejmuje m.in. fundusze na budowę sieci 5G w USA i rozwój szerokopasmowego internetu na terenach wiejskich. Powód do radości inwestorom dał też Fed. W poniedziałek wieczorem ogłosił, że będzie kupował na rynku wtórnym obligacje poszczególnych spółek. Wcześniej inwestował on w te papiery za pomocą funduszów.

Poniżej dalsza część artykułu