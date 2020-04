Fed: powrót do gospodarki sprzed pandemii zajmie nawet dwa lata

Według Johna C. Williamsa, dyrektora generalnego Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, są pewne obszary gospodarki, w których, jeśli ludzie wrócą do pracy, odbicie może przyjść stosunkowo szybko. Jednak powrót do pełni sił może zająć nawet dwa lata. – Najpierw musimy upewnić się, że widzimy spadek liczby zachorowań, a dopiero potem możemy pomyśleć o stopniowym powrocie do normy – ocenił dyrektor.

