Jak odblokować gospodarkę

– Firmy ochoczo sięgają po rozwiązania ochronne z pierwszej tarczy antykryzysowej. Na te z ogłoszonej na końcu 100-miliardowej tarczy finansowej jeszcze trochę muszą poczekać, ale to krok w dobrym kierunku. Teraz potrzebny jest jasny i precyzyjny plan odblokowania gospodarki i powrotu ludzi do pracy – wtóruje mu Arkadiusz Pączka, zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP.

– Już w tej chwili trzeba pracować nad planem odblokowania gospodarki. Brak takiego planu potęguje niepewność przedsiębiorców co do przyszłości ich biznesu – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. – Rząd musi mieć plan wyjścia. To może być plan warunkowy, który zakłada, że odblokowujemy to i to, jeśli zejdziemy z liczbą infekcji do określonego poziomu – tłumaczy. Dodaje, że plan powinien być przygotowany w porozumieniu z epidemiologami, ale też biznesem i ekonomistami.