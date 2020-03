Niebezpieczny lek na epidemię

Ekonomiczne koszty walki z pandemią koronawirusa mogą być większe, niż oczekiwali dotąd najwięksi pesymiści. I większe niż bezpośrednie koszty samej choroby.

Ekonomiści nie nadążają z cięciem prognoz dla globalnej gospodarki. Scenariusze, które tydzień temu wydawały się pesymistyczne, dziś jawią się jako optymistyczne. Wszystko przez to, że epidemia Covid-19, jak przyznaje coraz więcej epidemiologów, prawdopodobnie nie wygaśnie w najbliższych tygodniach. A biorąc pod uwagę to, jak z wirusem walczy większość państw, oznacza to przedłużający się paraliż gospodarek. Poniżej dalsza część artykułu

O ogromnych kosztach tej strategii tamowania epidemii świadczą szacunki francuskiego urzędu statystycznego INSEE. Według niego poziom aktywności ekonomicznej nad Sekwaną od wprowadzenia w połowie marca stanu wyjątkowego jest o 35 proc. niższy niż zwykle. Na domiar złego w przemyśle i budownictwie, czyli sektorach na pozór mniej dotkniętych ograniczeniami niż usługi, odchylenie jest jeszcze większe. Czytaj także: Tarcza nie uchroni przed gospodarczym Armagedonem

– Szacunki INSEE sugerują, że nasza prognoza, wedle której w I połowie roku PKB Francji załamie się o 15 proc., może być zbyt ostrożna – skomentowała Jessica Hinds, ekonomistka z firmy analitycznej Capital Economics. I dodała, że te kraje, w których rządy sięgnęły po jeszcze bardziej drakońskie metody tamowania epidemii Covid-19, np. Włochy, czeka jeszcze głębsza recesja. W ten dramatyczny obraz z pola bitwy z epidemią wpisały się też dane z USA, gdzie w ciągu jednego tygodnia (do 21 marca) odnotowano 3,3 mln nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Ta liczba czterokrotnie przebiła poprzedni rekord z 1982 r. Czytaj także: Świat broni się przed skutkami pandemii

Wzrost ratuje życie Wyliczenia INSEE oznaczają, że jeśli ograniczenia aktywności ekonomicznej we Francji zostaną utrzymane przez dwa miesiące, a to wydaje się niemal przesądzone, druga co do wielkości gospodarka strefy euro skurczy się w br. o co najmniej 6 proc. Dla porównania, najbardziej pesymistyczne z dotychczasowych prognoz sugerowały spadek PKB Francji o 4 proc. Tak głębokiej recesji nad Sekwaną nie było od II wojny światowej. A to jest wciąż scenariusz zakładający powrót do normalności w drugiej połowie roku.

Zestawianie kosztów ekonomicznych walki z epidemią z kosztami ludzkimi samej epidemii może wydawać się bezduszne. Ale głęboka recesja będzie miała także konsekwencje zdrowotne. – Zdrowie i stan gospodarki są ściśle związane. Korelacja między PKB per capita a stanem zdrowia społeczeństwa, rozumianym jako oczekiwana długość życia, jest niemal perfekcyjna. Jeśli pandemia Covid-19 doprowadzi do załamania światowej gospodarki, życie straci więcej ludzi, niż byłby w stanie zabić koronawirus – pisał już w połowie marca Francois Balloux, dyrektor Instytutu Genetyki Uniwersytetu Londyńskiego.

Pozorny wybór Ten pogląd zyskuje coraz szerszą akceptację. – Badania sugerują, że kryzys z 2007 r. doprowadził w Ameryce Północnej i Europie do 10 tys. dodatkowych samobójstw – napisali kilka dni temu w artykule dla theconversation.com brytyjscy ekonomiści Alan Collins i Adam Cox. Obecny kryzys będzie zaś głębszy.

To nie oznacza, że rządy powinny znieść wszelkie ograniczenia aktywności ekonomicznej i pozwolić na eskalację epidemii. Chodzi raczej o to, żeby szukać tańszych sposobów na jej tłumienie.