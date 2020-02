Epidemia paraliżuje chiński przemysł. Pracownicy zniknęli

Według danych Ministerstwa Transportu ChRL tylko około jedna trzecia z 291 mln chińskich pracowników-migrantów (zameldowanych na terenach wiejskich, ale pracujących w dużych miastach, często bardzo odległych) powróciło do pracy do zeszłego piątku. – Około 120 mln powinno powrócić do pracy w drugiej połowie lutego, a kolejne 100 mln w marcu, jeśli wirus zostanie powstrzymany – stwierdził Liu Xiaoming, chiński wiceminister transportu. Oznacza to, że chińskie fabryki jeszcze przez wiele tygodni nie będą w stanie rozwinąć produkcji na pełną skalę.

