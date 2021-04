Morawiecki: Rozszerzamy tarcze. Będziemy chronić miejsca pracy

Premier podkreślił, że priorytetem rządu jest walka o miejsca pracy oraz o życie i zdrowie Polaków. A Narodowy Program Szczepień to szansa, byśmy dotrwali do momentu, kiedy będziemy mogli gospodarkę otwierać. Dotychczasowe wsparcie dla przedsiębiorców to ponad 200 mld zł - podkreślił Mateusz Morawiecki.

??? #TarczaFinansowa to

??17,5 mld zł na program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych dla dużych pracodawców 249+ (pokrycie 75% strat za listopad-kwiecień)

?? 7 mld zł na umorzenie 100% wartości subwencji dla mikro i MŚP dla 54 branż objętych restrykcjami pic.twitter.com/PusbzsCCoe — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 1, 2021

Niedługo Ministerstwo Rozwoju przedstawi dwie nowe strategie dotyczące produktywności i Nową Politykę Przemysłową - dodał wicepremier Jarosław Gowin.

??? Przedłużamy i rozszerzamy #TarczaBranżowa o kolejne kody PKD (m. in. o branżę beauty i branżę handlową) - do ponad 60. pic.twitter.com/6MAdzZPVSC — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 1, 2021