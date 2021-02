List do Rady Europejskiej: Nie powstrzymujcie gospodarki

Ponad 150 wiodących postaci - w tym George Soros, prezydent Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych Reiner Hoffmann, Luca Visentini z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, były francuski minister środowiska Nicolas Hulot oraz Jorgo Riss z Greenpeace - wzywa w liście otwartym Radę Europejską do przyjęcia „transformacyjnego” programu fiskalnego w odpowiedzi na kryzys gospodarczy wywołany przez Covid-19. Użyto przy tym ciekawego porównania: wezwano członków Rady Europejskiej do unikania „wyskakiwania z patelni Covid w ogień klimatyczny” poprzez zmianę podejścia do polityki fiskalnej.

Poniżej dalsza część artykułu