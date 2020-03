Rząd stanął, koło ratunkowe dla gospodarki przesunięte

Jak wynika z informacji zebranych przez „Rz”, w efekcie nie poznamy też dzisiaj szczegółów pakietu stabilizacji i bezpieczeństwa dla gospodarki, co jeszcze w poniedziałek zapowiadał premier. Pakiet miał być przedstawiony i przyjęty przez rząd, tymczasem aż 15 członków rządów znalazło się w kwarantannie. W tym minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, której resort koordynuje prace nad tym pakietem.

We wtorek rano Prezydent RP odwołał Radę Gabinetową, na której miało być omawiane wsparcie rządu dla firm i pracowników dotkniętych efektami walki z epidemią. Odwołanie rady ma związek z przypadkiem zakażenia wśród członków rządu, co stwierdzono u ministra środowiska Michała Wosia .

Dla przedsiębiorców i gospodarki kolejny dzień bez informacji, na jaką pomoc od rządu mogą liczyć, to bolesny cios. W szczególnie trudniej sytuacji znajdują się firmy, które musiały zamknąć (od soboty) swoje sklepy, restauracje, siłownie, i inne punkty usługowe na skutek rządowej decyzji. Dziś nie mają żadnych przychodów, za to muszą ponosić koszty stałe (takie jak czynsz za najem, rachunki ze media, itp.), działalności; nie bardzo wiadomo też co mają zrobić ze swoimi pracownikami.

Z naszych informacji wynika, że być może pakiet zostanie przedstawiony w środę.