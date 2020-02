Hongkong ratuje gospodarkę. Będzie rozdawał pieniądze

Wsparciem dla mieszkańców metropolii ma być również zawieszenie podatku od pensji dla 1,95 mln ludzi. Pakiet stymulacyjny zawiera również obniżki czynszów. Spółki będą mogły się ubiegać o preferencyjne pożyczki do wysokości nawet 2 mln HKD.

Jaki będzie tego koszt dla budżetu? Paul Chan Mo-po, sekretarz ds. finansów, stwierdził, że rok fiskalny 2019-2020 zostanie zakończony deficytem budżetowym wynoszącym prawdopodobnie 37,8 mld HKD. Będzie to pierwszy deficyt od 15 lat. W roku fiskalnym 2020-2021 ma on wzrosnąć do 139,1 mld HKD, czyli 4,8 proc. PKB miasta.