Europejskie giełdy tętnią życiem dzięki pandemii

Operatorzy giełdowi należą do grona tych, którzy są jednymi z głównych wygranych okresu pandemii koronawirusa, przynajmniej w krótkim okresie. Większa zmienność przełożyła się bowiem na znaczący wzrost obrotów na europejskich giełdach – wynika z najnowszych danych Europejskiej Federacji Giełd (FESE).

Powody do zadowolenia mogą mieć praktycznie wszystkie europejskie rynki. Większość z nich zanotowała dwucyfrowy wzrost aktywności inwestorów. Na London Stock Exchange obroty w marcu były o 52 proc. większe niż w lutym. Deutsche Borse zanotowała z kolei wzrost o 62,4 proc. W przypadku grupy giełd Euronext mowa jest o wzroście rzędu 55 proc. Spośród czołowych rynków największy skok zanotowała jednak Six Swiss Exchange. Tam miesiąc do miesiąca obroty zwiększyły się o prawie 95 proc.