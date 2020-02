Wirus uderzy w wyniki spółek

Akcje Apple'a traciły na początku wtorkowej sesji w Nowym Jorku ponad 2 proc. Wcześniej, w ciągu dnia, na giełdzie we Frankfurcie spadały nawet o 6 proc. Problemy Apple'a przyczyniły się we wtorek do przeceny na giełdach w Europie, Azji i Ameryce. Hang Seng, główny indeks giełdy w Hongkongu, spadł o 1,5 proc., a japoński Nikkei 225 stracił 1,4 proc. Większość europejskich indeksów we wtorek po południu umiarkowanie traciła, a sesja w USA zaczęła się od spadków.

