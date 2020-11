Powiązanie funduszy z UE z praworządnością: Czy Polska zawetuje unijny budżet?

Rząd Mateusza Morawieckiego dąży do tego, by maksymalnie osłabić mechanizm wiążący praworządność z unijnymi funduszami. Stąd groźba weta. – Realizujemy cały czas strategię wybicia zębów pomysłowi powiązania – mówi nam ważny polityk PiS. Ubiegłotygodniowy list premiera do przywódców UE miał pokazać, że obecnie proponowane przez Unię warunki są inne niż te uzgodnione w lipcu.

Poniżej dalsza część artykułu