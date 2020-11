Apel przedsiębiorców: Polska nie może blokować przyjęcia nowego budżetu UE

Rada Przedsiębiorczości zwróciła się w swoim apelu do trzech liderów Zjednoczonej Prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. W tym tygodniu Polska oficjalnie zagroziła Unii Europejskiej wetem unijnego budżetu ze względu na warunkowanie wypłacania pieniędzy od postrzegania zasad praworządności.

Przedsiębiorcy wymienili na wstępie korzyści, jakie płyną z przynależności Polski do Unii, w tym fakt, że zapewnia ona naszemu krajowi miejsce „w wyjątkowej, bo zbudowanej na podstawowych prawach i wartościach, wspólnocie demokratycznych państw Europy” i daje Polsce silną pozycję w podzielonym świecie. Członkostwo w UE pozwala także budować silny jednolity rynek oraz daje gwarancje wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Rada podkreśliła przy tym, że wstąpienie do Wspólnoty uznawane jest przez zdecydowaną większość Polaków za jedno z największych osiągnięć po 1990 roku i przypomniała, że Polska otrzymała z unijnego budżetu już prawie 190 mld euro, a nasza składka wyniosła nieco ponad 60 mld euro. Zyskaliśmy więc 130 mld euro, które zostały zainwestowane w polską gospodarkę, infrastrukturę, nowe miejsca pracy, transfer nowoczesnych technologii i metod zarządzania.

„Przynależność do UE to jednak coś zdecydowanie ważniejszego niż tylko dodatkowe pieniądze dla na polskiej gospodarki. To także budowany przez wiele lat wizerunek w oczach europejskich i światowych inwestorów. Polska zyskała miano kraju stabilnego, praworządnego, gwarantującego bezpieczeństwo inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej” - wskazują przedsiębiorcy.