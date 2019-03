Postępowanie administracyjne: czy strona może udzielić pełnomocnictwa stowarzyszeniu

Organizacja społeczna może żądać wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu dotyczącym innej osoby. Organ prowadzący postępowanie uwzględnia jej żądanie, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Strona postępowania administracyjnego chce udzielić pełnomocnictwa stowarzyszeniu. Czy można skorzystać z takiego rozwiązania?

Poniżej dalsza część artykułu

Nie.

Zgodnie z art. 32 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być jednak tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 k.p.a.). Stowarzyszenie nie jest osobą fizyczną, w związku z czym nie może działać jako pełnomocnik strony (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 6 lutego 2019 r., sygn. II SA/Ke 779/18, LEX nr 2622884).

Czytaj także: Postępowanie administracyjne: czy pisma trzeba doręczać każdemu z małżonków

Należy jednak zwrócić uwagę, że w myśl art. 31 § 1 k.p.a. organizacja społeczna (w tym stowarzyszenie) może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: wszczęcia postępowania, a także dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Musi istnieć przy tym merytoryczne powiązanie przedmiotu postępowania administracyjnego z celami i zakresem działania danej organizacji.

Organ ocenia, czy między celami statutowymi organizacji a przedmiotem sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej istnieje powiązanie merytoryczne w sensie prawnym. Ponadto - nawet wtedy, gdy udział danej organizacji w postępowaniu jest uzasadniony jej celami statutowymi - organ może uznać jej żądanie za niezasadne ze względu na interes społeczny (por. wyrok WSA w Krakowie z 30 maja 2018 r., sygn. II SA/Kr 533/18, LEX nr 2505588).

Organ prowadzący postępowanie, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu bądź o dopuszczeniu tej organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie (art. 31 § 2 k.p.a.). W wyroku WSA w Warszawie z 24 października 2018 r. (sygn. VII SA/Wa 84/18, LEX nr 2586475) stwierdzono, że wszczęcie postępowania w sprawie innej osoby na wniosek organizacji społecznej stanowi jednocześnie o dopuszczeniu tej organizacji do udziału w tym postępowaniu (bez względu na to, czy zapadnie osobne rozstrzygnięcie tej treści).

Podnosi się także, że nawet jeżeli organ nie wydał postanowienia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu, ale przyjmował składane przez nią oświadczenia i doręczał jej pisma, postanowienia, decyzje, to te fakty należy uznać za dopuszczenie tej organizacji do udziału w postępowaniu (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2018 r., sygn. II OSK 1621/16, LEX nr 2551027).

Organizacja społeczna dopuszczona do udziału w postępowaniu uczestniczy w nim na prawach strony (por. art. 31 § 3 k.p.a.), czyli jest uprawniona do podejmowania czynności procesowych. W art. 31 § 5 k.p.a. przyjęto także, że nawet organizacja, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może - za zgodą organu - przedstawić mu swój pogląd w sprawie. W takim przypadku zgoda organu (lub jej brak) zostaje wyrażona w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie (por. art. 123-124 i art. 141-142 k.p.a.).

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 31-33 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)