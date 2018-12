Uchwała budżetowa najpóźniej do końca stycznia

Rada gminy podejmuje uchwałę budżetową do końca grudnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia. Po tym terminie budżet gminy ustala, zamiast rady, regionalna izba obrachunkowa.

Tryb postępowania

Przykład:

Elementy uchwały budżetowej

Wymagania związane z uchwalaniem budżetu gminy określono w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych. Uchwalanie budżetu należy do właściwości rady gminy. Jest on rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwala się go na rok budżetowy, którym jest rok kalendarzowy.Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Natomiast rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. w której określa:- wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy, - terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz - wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które wójt powinien przedłożyć radzie z projektem uchwały budżetowej. Wójt powinien – w terminie do 15 listopada – sporządzić i przedłożyć projekt uchwały budżetowej: radzie gminy oraz do zaopiniowania regionalnej izbie obrachunkowej (rio). Opinię rio o projekcie uchwały budżetowej wójt musi przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, radzie gminy. Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych, rada gminy podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego (czyli do 31 grudnia), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Nie później niż uchwałę budżetową, trzeba także podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany (wieloletnia prognoza obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, ale nie później niż do 31 stycznia, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony radzie gminy. Natomiast w razie niepodjęcia uchwały budżetowej do 31 stycznia, rio – w terminie do końca lutego – ustala budżet gminy w zakresie zadań własnych i zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez rio podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.Rada gminy obawia się, że niepodjęcie uchwały budżetowej do końca grudnia spowoduje negatywne konsekwencje dla gminy. Nie wynika to jednak z przepisów. W uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 15 września 2010 r. (sygn. 299/2010, LEX nr 1725683) zwrócono uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował jakie „szczególnie uzasadnione przypadki" mogą powodować podjęcie uchwały budżetowej po 31 grudnia. Tym samym każda sytuacja, w której uchwała budżetowa nie zostanie podjęta do 31 grudnia, aktualizuje kompetencję rady gminy do podjęcia tej uchwały do 31 stycznia. Dopiero w razie nieuchwalenia przez radę budżetu do końca stycznia nastąpiłoby przejście tej kompetencji na rio. Niedotrzymanie przez radę terminu podstawowego i podjęcie uchwały budżetowej w późniejszym terminie (do 31 stycznia) powoduje, że ta uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku budżetowego (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 lipca 2011 r., sygn. I SA/Łd 764/11, LEX nr 1085580). ?Uchwała budżetowa musi określać m.in.: - łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, - łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, - kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki, - łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów, - limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, - kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, - uprawnienia jednostki pomocniczej (np. sołectwa) do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Uchwała budżetowa składa się z budżetu gminy i załączników, w których zamieszcza się: - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, - plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz - plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. - podstawa prawna: art. 5a ust. 3-7, art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 61 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.) podstawa prawna: art. 211-246 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Więcej na temat uchwał budżetowych czytaj >I8