Gdynia 2019: Populizm niszczy kulturę i wartości

To trzecie Złote Lwy w karierze Agnieszki Holland. Pierwsze dostała w 1981 r. za „Gorączkę", kolejne w 2012 r. – za „W ciemności". Teraz przypomniała historia brytyjskiego dziennikarza, który w latach 30. XX w. opisał Wielki Głód, dziś uznawany za ludobójstwo dokonane na Ukrainie przez Stalina.

To mocny głos o kłamstwach propagandy, cynizmie polityki, korupcji mediów, ale też o odwadze człowieka, który chce ujawnić prawdę. Pean na cześć niezależnego dziennikarstwa, potrzebny w czasach, gdy postępuje „ideologizacja" mediów, w przestrzeni publicznej krążą fake newsy, a propagandyści, również w Polsce, potrafią zmanipulować każdą informację.

Filmów osadzonych w historii, a nawiązujących do ważnych zjawisk współczesności, było więcej. To „Pan T." Marcina Krzyształowicza, opowieść o inteligencie w stalinowskiej Polsce, i „Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego z kryzysem kubańskim w tle – ostatnia produkcja Piotra Woźniaka-Staraka, wyróżniona Nagrodą Specjalną Jury. Na przełomie lat 60. i 70. toczy się akcja uhonorowanego Srebrnymi Lwami i pięcioma innymi nagrodami filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza". Maciej Pieprzyca, autor „Chce się żyć", tym razem przypomniał postać wybitnego pianisty jazzowego – ociemniałego artysty, który rozkwitał przy fortepianie, a potem zostawał ze swoim dramatem i porażającą samotnością. To piękny film o pasji zderzającej się z rzeczywistością, z kreacją nagrodzonego w Gdyni Dawida Ogrodnika i muzyką wwiercającą się w duszę.