Kino w Playerze i na Zoomie

– Największa frajda na każdym festiwalu polega na tym, że można filmy oglądać wspólnie i potem na ich temat rozmawiać. Pandemia to uniemożliwia, uznaliśmy jednak, że nie wchodzi w grę całkowite odwołanie festiwalu – mówi Anna Trzebiatowska, dyrektorka programowa Mastercard Off Camery.

– Postanowiliśmy zorganizować taką wersję, jaka teraz wydaje się nam najbezpieczniejsza i czujemy się jak podczas pierwszych edycji: wiele rzeczy jest dla nas nowych – podkreśla dyrektor Off Camery Szymon Miszczak.

W głównym konkursie „Wytyczanie drogi" znalazło się dziesięć filmów. Argentyński „Maternal" Maury Delpero to historia siostry zakonnej, która pracuje w domu dla nieletnich matek i wychowuje dziecko porzucone przez jedną z pensjonariuszek. Młoda matka, bohaterka „A Thief"s Daughter" Hiszpanki Belen Funes, mierzy się z trudnymi relacjami rodzinnymi, gdy z więzienia wraca jej ojciec. Podobnie jak 17-latka z duńskiego „Wildland" Jeannette Nardhal, która po śmierci matki trafia do domu dalekich krewnych.

W „Disco" Norweżka Jorunn Myklebust Syversen przeprowadza wiwisekcję religijnej wspólnoty. „My dwie" mieszkającego we Francji włoskiego reżysera Filippo Meneghettiego jest opowieścią o dwóch starszych kobietach – sąsiadkach, które przez całe życie ukrywały swój bliski związek.

Assel Aushakimova z Kazachstanu w „Welcome to USA" portretuje 36-letnią kobietę, która wygrywa zieloną wizę i wybiera się do Stanów. Z kolei Maria Paz Gonzalez w filmie „Lina from Lima" opowiada historię peruwiańskiej kobiety, która od lat prowadzi życie na zarobkowej emigracji w Chile, traci w tym czasie męża i kontakt z dorastającym synem.