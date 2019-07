Arturo Ripstein z prestiżową nagrodą FIPRESCI na festiwalu Transatlantyk w Łodzi

Już po raz trzeci w Łodzi, podczas festiwalu Transatlantyk, wręczona została doroczna nagroda krytyków FIPRESCI dla reżysera o fascynującej osobowości i znaczącym filmowym dorobku. Poprzednio odebrały ją: Argentynka Lucrecia Martel i Brytyjka Sally Potter. W tym roku FIPRESCI Platinum Award powędrowała do Arturo Ripsteina.

75-letni Ripstein nazywany jest „mistrzem meksykańskiego kina", jednak szeroka publiczność europejska niemal go nie zna. Sam zresztą powiedział kiedyś w wywiadzie: „Dziś w kinie jest liga amerykańska i reszta świata". Jego młodsi koledzy, tacy jak Alfonso Cuaron, tegoroczny laureat Oscara za reżyserię „Romy", Alejandro Gonzalez Inarritu czy Guillermo del Toro zyskali rozpoznawalność, robiąc filmy w Stanach. Ripstein zawsze pracował we własnym kraju.

– Nie asystowałem mu, jak czytam w moich notach biograficznych – zastrzegł. – Byłem na to za młody. Ale patrzyłem jak pracuje i dużo rozmawialiśmy. Wywarł na mnie poważny wpływ, choć moje kino jest zupełnie inne niż jego.

Dzięki tym obrazom Ripstein wypłynął na arenę międzynarodową. Następne dekady przyniosły m.in. „Królestwo szczęścia" (1986), „Początek i koniec"(1993), „Królową nocy" (1994), „Karmazynową głębię" (1996), „Nie ma kto pisać do pułkownika" (1999), „Takie jest życie" (2000), „Zgubę mężczyzn" (2000).

W szorstkich, a jednocześnie pięknych filmach powracają trzy wielkie tematy: samotność, wolność i szalona miłość. Patriarchalizm i maczyzm Meksyku. Brutalność życia i brak tolerancji. Bohaterem są biedak, który dorabia się na walkach kogutów, gdy ktoś z litości daje mu ptaka po przegranej bitwie, zubożała rodzina usiłująca odbudować dawny status, były przestępca, szantażowany i zmuszany przez skorumpowanego polityka do zbrodni, kelner z Vera Cruz, zakochany w prostytutce narkomance, kobieta z klasy średniej, usiłująca przełamać monotonię życia.

– To nie jest Meksyk z pocztówek – mówił podczas łódzkiej laudacji sekretarz generalny FIPRESCI Klaus Eder. – Kiedyś w czasie wizyty w Meksyku poprosiłem: „Zabierz mnie do jakiegoś miejsca, gdzie grają mariachi". Odpowiedział krótko i stanowczo: „Nie". Bo Arturo odcina się od „turystycznego" wizerunku swojego kraju. Szuka trudnej do zaakceptowania prawdy.